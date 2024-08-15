أكسيوس عن مصادر مطلعة: المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية ترامب أجرى اتصالا مع نتنياهو الأربعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 04:00

أكسيوس عن مصادر مطلعة: المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية ترامب أجرى اتصالا مع نتنياهو الأربعاء

منذ 33 mins 15 August، 2024
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