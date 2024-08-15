المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد علي جهاد بدر الدين “أسد علي” مواليد عام 1994 من بلدة حاروف في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 00:06

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد علي جهاد بدر الدين “أسد علي” مواليد عام 1994 من بلدة حاروف في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 19 mins 14 August، 2024
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