وزارة الاتصالات: مكتب الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات ابلغ “إسرائيل” بوجوب التزامها القوانين بشأن التشويش على الانترنت في لبنان

اعلنت وزارة الاتصالات في بيان انها “تلقت كتاباً من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنطمات الدولية عبر وزارة الخارجية والمغتربين يفيد بقيام مكتب الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بالتواصل مع إسرائيل لتذكيرها بوجوب التزامها القوانين والقرارات نسبة إلى التشويش الذي تفعّله على الاتصالات والانترنت في لبنان، وذلك بعد تقديم وزارة الاتصالات في وقت سابق شكوى إلى الاتحاد في هذا الخصوص”.

وأشار الكتاب إلى أن “الاتحاد قد قام بتبليغ وزارة الاتصالات هذا الاجراء، كما سيبلّغ الحكومة اللبنانية بأية معلومة قد تصله من الجانب الإسرائيلي”.

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وأكّد الإتحاد في كتابه أنّه في طور رفع القضية إلى الاجتماع المقبل للجنة لوائح الراديو في حال لم تتجاوب إسرائيل مع مطالب الاتحاد بإيقاف عملية التشويش”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام