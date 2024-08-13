مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يخترق حاجز الصوت في أجواء العديد من المناطق الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 13:04

مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يخترق حاجز الصوت في أجواء العديد من المناطق الجنوبية

منذ 16 mins 13 August، 2024
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