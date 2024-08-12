الشيخ البغدادي يعزي برحيل العلامة الحجة الشيخ حسن طراد

عزى عضو المجلس المركزي في حزب الله سماحة الشيخ حسن البغدادي صاحب العصر والزمان والمراجع العظام والحوزات العلمية برحيل سماحة العلامة آية الله الشيخ حسن طراد (رضوان الله تعالى عليه) الذي برحيله خسرنا عالماً جليلاً من جيل الآباء، وأحد مصاديق الحديث الشريف “إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لايسدّها شيء”.

وقال الشيخ البغدادي “لقد قضى الراحل حياته بالعلم والتدريس والبحث بدايةً في جبل عامل ثم النجف الأشرف ليعود مجدداً إلى لبنان، وكان عالماً متواضعاً صافي القلب، وكنت أرى ذلك فيه عندما كنت طالباً في النجف الأشرف؛ حيث كنا نجتمع كلّ ليلة خميس على اختلاف مراتبنا العلمية ويترأس (قدسره) السهرة ويُجيب كلّ طالب على سؤاله، وكان الجميع من طلاب المقدمات إلى السطوح والبحث الخارج يتحدثون ويعرف كلّ واحد حدوده، كما كان مبلّغاً قائماً بالوظائف الدينية في لبنان”.

ولفت الشيخ البغدادي إلى ان الراحل “شارك في مختلف الميادين ومنها الميدان الثوري والجهادي فكان في النجف من تلاميذ الشهيد السعيد المرجع السيد محمد باقر الصدر، وزعيم الحوزة العلمية المرجع الديني السيد أبي القاسم الخوئي (رضوان الله عليهما)، وكان على وئامٍ مع نهج الإمام الخميني (قدسره) ومن العاشقين لنهج الإمام السيد موسى الصدر، كذلك كان محباً ومقدّراً لسيد المقاومة سماحة السيد حسن نصرالله وكان هناك تواصل”.

وسأل الله تعالى للعلامة الراحل علوّ الدرجات ولذويه الصبر والسلوان.

المصدر: موقع المنار