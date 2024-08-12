الخط الساخن| زائر في منزلك .. قد يقتلك!

ديما جمعة

لم تكن الحشرات يوما خيارا في منازلنا، رغم وفرة اسباب تواجدها وتكاثرها في بلد تكاد تنعدم فيه الحلول العلمية لأزمة النفايات، حيث تجدها مكدسة عند المكبات وموزعة بين الاحياء، اضف الى ذلك ازمة البنى التحتية المهترئة، وفيضان المجاري الصحية على الطرقات التي تسبب بتكاثر الحشرات بمختلف انواعها والقوارض، كلها كائنات حية تنقل الامراض وتسبب الاوبئة المختلفة ولطالما حاربنا وصولها الى منازلنا بالاساليب البدائية وصولا الى الاستعانة بالشركات الخاصة بمكافحة الحشرات.. ولكن مما اثار الكثير من التساؤلات وحول القضية الى رأي عام هو تصدر الصحف والمواقع الاخبارية قضية المبيدات القاتلة، والحدث كان في منطقة الحوش في صور، حيث أُدخلت نادين خشّاب الى العناية المركّزة في مستشفى جبل عامل، لتفارق الحياة بعد ساعات، واكدت التحقيقات تعرّضها للتسمّم بسبب استنشاقها موادَّ استخدمتها إحدى شركات رش المبيدات الحشرية في منزلها.

وعزّز هذه الرواية إدخال العاملة المنزلية لديها إلى العناية المركّزة في حالة حرجة للسبب نفسه، وإدخال أربعة أشخاص يقطنون المبنى نفسه إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس، بعدما كانوا قد استعانوا بالشركة نفسها. هذه الجريمة فتحت ملف شركات رش المبيدات المنزلية التي تنبت كالفطر، وتتراكم عدداً مع كل صيف في ظل ازدياد الحاجة إليها مع تكاثر الحشرات. فمن يراقب القطاع؟ وما هي القوانين التي تنظم عمل الشركات؟

في حلقة الخط الساخن بعنوان ” المبيدات الحشرية المنزلية.. قد تقتلك!” اكدت المهندسة جويس حداد / مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة متابعة الوزارة بشكل دقيق لقضية السيدة نادين، واستمرار التحقيقات في اسباب وتداعيات الوفاة. وتحدثت عن قرار وزير الصحة منع استخدام بعض المواد المصنفة بحسب وزارة الصحة العالمية انها مسمّة وشرحت آلية استخدام المبيدات والمعالجة، ودرجة تركيز المبيد ومكان استخدامه.. واكدت على ازمة استخدام المبيدات المنزلية على المنتجات الزراعية، حيث لا يجوز ان تصل هذه المواد السامة الى الاطعمة. وعن الرقابة على شركات الرش، تحدثت حداد عن شروط استحصال الرخصة للتمكن من العمل وعليه ينبغي ان يتأكد المواطن من شرعية المؤسسة التي يستدعيها لمكافحة الحشرات.

وبدورها آيات عودة / مسؤولة دائرة سلامة البيئة في الهيئة الصحية شرحت للمشاهدين الية الرش السليمة وكيفية التعامل مع المبيدات بطريقة آمنة والالتفات الى مخاطر هذه المواد..

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المصدر: موقع المنار