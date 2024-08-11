شهداء ومصابون إثر غارة لقوات الاحتلال استهدفت مجموعة من السكان قرب سوق الأربعاء وسط خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 12:28

شهداء ومصابون إثر غارة لقوات الاحتلال استهدفت مجموعة من السكان قرب سوق الأربعاء وسط خانيونس

منذ 28 mins 11 August، 2024
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