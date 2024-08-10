حماس: نجدد دعوتنا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتشكيل لجان تحقيق دولية ودخول قطاع غزة ومراكز الإيواء والنزوح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 23:46

حماس: نجدد دعوتنا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتشكيل لجان تحقيق دولية ودخول قطاع غزة ومراكز الإيواء والنزوح

منذ 33 mins 10 August، 2024
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