منظمة التعاون الإسلامي يدين مجزرة مدرسة التابعين: نجدد دعوتنا إلى مساءلة إسرائيل عن كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 15:28

منظمة التعاون الإسلامي يدين مجزرة مدرسة التابعين: نجدد دعوتنا إلى مساءلة إسرائيل عن كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية

منذ 2 ساعة 10 August، 2024
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