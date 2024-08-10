منظمة التعاون الإسلامي يدين مجزرة مدرسة التابعين: نجدد دعوتنا إلى مساءلة إسرائيل عن كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 15:28
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المرجع السيد علي السيستاني: ندعو العالم مرة أخرى للوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع ومنع تمادي قوات الاحتلال
السيد السيستاني: ندعو الشعوب الإسلامية الى التكاتف للضغط من اجل وقف حرب الإبادة في غزة وتقديم مزيد من العون لأهلها
الخارجية الايرانية تطالب بإجراءات فورية من قبل مجلس الأمن الدولي استناداً إلى الفصل السابع لوقف الجرائم الصهيونية
الخارجية السورية: إمعان الكيان الإسرائيلي في سفك دماء الأبرياء سيزيد أبناء المنطقة إصراراً على مقاومته والرد على جرائمه
المكتب السياسي لأنصار الله: ندين المذبحة الصهيونية بحق المصلين في مدرسة التابعين و هذه الدماء الزكية لن تذهب هدرا
الناطق باسم انصار الله محمد عبد السلام: التخاذل يشجع العدو على مواصلة جرائم الابادة غير المسبوقة
مقررة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بفلسطين: "إسرائيل" تبيد الفلسطينيين في غزة بأسلحة أميركية وأوروبية
جيش الاحتلال الصهيوني يعترف بإصابة 12 جندياً في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
منظمة التعاون الإسلامي يدين مجزرة مدرسة التابعين: نجدد دعوتنا إلى مساءلة إسرائيل عن كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية
منذ 2 ساعة
10 August، 2024
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