الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا في جنين نقلت خمسة شهداء حتى اللحظة جراء قصف الاحتلال مركبتين في الحي الشرقي من مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 11:18

الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا في جنين نقلت خمسة شهداء حتى اللحظة جراء قصف الاحتلال مركبتين في الحي الشرقي من مدينة جنين

منذ 16 mins 6 August، 2024
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