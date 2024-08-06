الضفة الغربية | 9 إصابات وتدمير واسع إثر إقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها

أصيب عدد من المواطنين، مساء أمس الاثنين، بجروح وبالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 9 إصابات، منها 6 إصابات بالرصاص الحي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ترافقها الجرافات اقتحمت مدينة جنين عبر شارع الناصرة، وتعمدت صدم مركبات المواطنين في محيط دوار الشهيد يحيى عياش، وأصيب مواطنان جراء صدم آليات الاحتلال لمركبتهم، ونقلا إلى مستشفى ابن سينا.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة وانتشرت في مختلف أرجاء المدينة، واعتلى القناصة بعض البنايات، وشرعت بتدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم، بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيرة في الأجواء.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، كما دارت اشتباكات مسلحة تركزت في حي الحواشين داخل مخيم جنين، وتم استهداف قوات الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع.

وأصيب ستة مواطنين بالرصاص الحي، وصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة، كما أصيب الصحفي مجاهد السعدي بشظايا الرصاص بالوجه نتيجة تعمد جنود الاحتلال إطلاق الرصاص وقنابل الغاز بالتجاه الصحفيين.

وأقدم جنود الاحتلال على إحراق بسطات الخضار في شارع أبو بكر، وحوصر عشرات المواطنين داخل البنايات والمحال التجارية، كما أطلق الجنود الرصاص باتجاه محولات الكهرباء في شارع أبو بكر، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من جنين ومخيمها.

المصدر: وكالات