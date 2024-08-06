المتحدث باسم البنتاغون: عدد من العسكريين الأميركيين الذي اصيبوا بالهجوم على قاعدة عين الاسد ما تزال حالتهم الصحية غير معروفة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 03:38

المتحدث باسم البنتاغون: عدد من العسكريين الأميركيين الذي اصيبوا بالهجوم على قاعدة عين الاسد ما تزال حالتهم الصحية غير معروفة

منذ 48 mins 6 August، 2024
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