سرايا القدس: مجاهدونا نصبوا كمينا مركبا لقوات العدو الصهيوني في محور السيباط بجنين وحققوا إصابات مباشرة بصفوفها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 20:02
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث غدا الثلاثاء الساعة 17:00 في أسبوع القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر
المقاومة الإسلامية شنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة ايليت
المقاومة الإسلامية استهدفت ثكنتي زرعيت وراميم بقذائف المدفعية وموقع المالكية بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع رأس الناقورة البحري بالقذائف المدفعية الثقيلة
المقاومة الاسلامية استهدفت مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالاسلحة الصاروخية
مدفعية العدو الصهيوني استهدفت أطراف بلدات كفرشوبا وكفرحمام وعيترون وقصفت مزرعة سردة بقذيفة فوسفورية
مراسل المنار: مسيرة للعدو الصهيوني استهدفت دراجة نارية على طريق بلدة عبا في جنوب لبنان
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد السعيد على طريق القدس علي غالب شقير (جهاد) مواليد 1996 من بلدة ميس الجبل الجنوبية
جمعية كشافة الرسالة الإسلامية تزف المسعف محمد حمادي شهيداً أثناء قيامه بواجبه الوطني والانساني دفاعا عن لبنان والجنوب
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة الى 39623 شهيدا و 91469 جريحا منذ بدء حرب الابادة الجماعية
مجاهدو القسام فجروا عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية تحصنت داخل مبنى واوقعوها بين قتيل وجريح في خانيونس
كتائب المجاهدين: قصفنا مستوطنة ريعيم برشقة صاروخية بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى
قائد الجيش في بنغلاديش: سنلتقي برئيس البلاد لاجراء مداولات بشأن تشكيل حكومة انتقالية ولا حاجة لفرض حالة الطوارئ
مجلس الأمن الروسي: شويغو يلتقي في ايران الرئيس الايراني مسعود بزشكيان وقائد الأركان وأمين مجلس الأمن القومي
سرايا القدس: مجاهدونا نصبوا كمينا مركبا لقوات العدو الصهيوني في محور السيباط بجنين وحققوا إصابات مباشرة بصفوفها
منذ 1 ساعة
5 August، 2024
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مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 5-8-2024
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا ثكنة زبدين الاسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية
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