الشيخ البغدادي: المنطقة لا تستقر إلا بتثبيت قواعد الردع المؤلمة للصهاينة

رأى عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ حسن البغدادي خلال لقاءٍ سياسي” أن الطبيعة الإسرائيلية طبيعة عدوانية، وقد تأسس هذا الكيان الموقت على الإرهاب وارتكاب المجازر، وطوال تاريخهم المشؤوم لم يكن هناك ما يردعهم ويضع حدا لتوحشهم، إلى زمن قيام الجمهورية الإسلامية التي جعلت من أولوياتها الوقوف إلى جنب القضية الفلسطينية ودعم حق الشعوب في المقاومة”.

وأضاف البغدادي “بعد تشكيل المقاومة الإسلامية في لبنان وتحقيق الإنتصارات على هذا العدو اللئيم، ثم لاحقا تشكيل محور المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية في إيران، باتت إسرائيل مطوقة من هذه القوى التي لا تعرف المهادنة، وقد استطاعت هذه الجبهات أن تُلحق الهزائم بهذه القيادة الرعناء التي لا تزال تصر على غيها وعدوانها على الشعب الفلسطيني المستضعف”.

وختم: “أنّ إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة وتوازن الردع معها، وهو الطريق الوحيد لإيقاف جرائمها وهذا ما تقوم به جبهات المقاومة اليوم من إسنادٍ لجبهة غزة، وفي نفس الوقت سترفع هذه الجبهات من مستوى الرد عندما يزيد قادة العدو من عدوانهم كما فعلوا بالأمس القريب واعتدوا على الضاحية الجنوبية وقتلوا أحد القادة الأساسيين في المقاومة الإسلامية الشهيد السعيد السيد فؤاد شكر(السيد محسن)، كما تتطاولت على أمن الجمهورية الإسلامية بقتلها الشهيد القائد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وهذا لن تسكت عنه إيران كما حزب الله وسوف يحصد القادة الحمقى للكيان الموقت نتاج ما زرعته أيديهم”.

المصدر: موقع المنار