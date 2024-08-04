المقاومة الإسلامية‏: استهداف بيت هلل جاء ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية وخصوصا الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 02:50

المقاومة الإسلامية‏: استهداف بيت هلل جاء ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية وخصوصا الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين

منذ 2 ساعة 4 August، 2024
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