كلمة للسيد نصرالله يوم الثلاثاء الساعة 5 عصراً في ذكرى أسبوع القائد الجهادي الكبير الشهيد السيد فؤاد شكر

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نهار الثلاثاء الساعة 17:00 بتوقيت بيروت في ذكرى اسبوع القائد الجهادي الكبير الشهيد السيد فؤاد شكر.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى‏ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً﴾‏

صدقَ اللهُ العليُّ العظيم

لمناسبة مرور اسبوع على استشهاد القائد الجهادي الكبير

السيد فؤاد شكر (السيد محسن)

يتشرّف حزب الله بدعوتكم لحضور الإحتفال التأبيني الذي سيقامُ تكريماً لجهاده وعطاءاته

والذي يتحدّث فيه سماحة الأمين العام لحزب الله

السيد حسن نصر الله (حفظه الله)

▪️الزمان: الثلاثاء ٦ آب ٢٠٢٤ الساعة الخامسة بعد الظهر

▪️المكان: مجمع سيد الشهداء (عليه السلام) – الضاحية الجنوبية

المصدر: موقع المنار