“فتح” – لبنان طالبت المنظمات الدولية بالتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي

استنكرت لجنة العلاقات الوطنية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” – إقليم لبنان، لمناسبة إعلان يوم الثالث من آب يوماً وطنياً وعالمياً نصرة لغزة والأسرى، “المجازر وحرب الإبادة الجماعية في غزة، وما يجري في الضفة الغربية بما فيها القدس من إجراءات قمعية واعتقالات وقتل بدم بارد للمدنيين العزل، واعتداءات المستعمرين، شذَاذ الأفاق، الذين قدموا من كل حدب وصوب”. ودعت “كل فصائل العمل الوطني للتوحّد حول مشروع وطني لمواجة المخططات الصهيونية من أجل الوصول إلى الحرية والإستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى ديارهم”.

ودعت الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى “تكثيف الفعاليات بشتى أشكالها للضغط على حكومة اليمين المتطرف وفضح مخططاته وإفشالها، ونطالب مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الإسلامي، بالتحرك فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان على شعبنا ووقف التعذيب بحق أسرانا ومعاملتهم كأسرى حرب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام