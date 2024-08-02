بدء مراسم تشييع الشهيد القائد إسماعيل هنية في الدوحة

بدأت مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد القائد إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة.

وستشهد مراسم التشييع كلمات لعدد من الشخصيات المشاركة، قبل أن يتم نقل الجثمان إلى مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

وكان عشرات الآلاف من المصلين وصلوا إلى مسجد محمد بن عبد الوهاب في الدوحة للمشاركة في مراسم تشييع هنية بعد صلاة الجمعة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس بلوسيل.

وأمس الخميس، وصل جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى الدوحة قادما من إيران.

هتافات خلال التشييع “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”

وكانت العاصمة الإيرانية قد شهدت أمس مراسم تشييع لرئيس المكتب السياسي لحماس بحضور رسمي وشعبي بعد اغتياله في مقر إقامته.

وصباح أول أمس الأربعاء أعلنت حماس استشهاد هنية في “غارة صهيونية” استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

حماس تدعو ليوم غضب تزامنا مع تشييع الشهيد هنية

ودعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى “يوم غضب” شعبي عقب صلاة الجمعة، تزامنا مع تشييع رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية الذي سيوارى الثرى في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت في بيان “يا جماهير شعبنا الفلسطيني الأبي، ويا جماهير أمتنا العربية والإسلامية: ندعوكم لأداء صلاة الغائب على روح القائد الشهيد إسماعيل هنية، غدا بعد صلاة الجمعة، في كل المساجد، وفاء له ولرسالته ولدماء الشهداء”.

وأضافت “ولتنطلق مسيرات الغضب الهادر من كل مسجد، تنديدا بجريمة الاغتيال الجبانة، وإدانة لتواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ودفاعا عن أرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى المبارك”.

ودعت حماس أيضا “جماهير شعبنا الثائر في الضفة الغربية المحتلة لجعل غد الجمعة، يوم غضب عارم في وجه الاحتلال الصهيوني المجرم ومستوطنيه الإرهابيين” انتصارا وإسنادا لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة مستمرة، “وتأكيدا على التمسّك بأرضنا وحقوقنا الوطنية، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا وتهويد قدسنا وأقصانا المبارك”.

المصدر: قناة المنار + مواقع