إصابات جراء استهداف طيران الاحتلال المسيّر للأهالي شرق المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 10:44

إصابات جراء استهداف طيران الاحتلال المسيّر للأهالي شرق المغازي وسط قطاع غزة

منذ 55 mins 2 August، 2024
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