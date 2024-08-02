إيران | الرئيس الايراني يعين محمد جواد ظريف مساعدا خاصا له للشؤون الاستراتيجية

عين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في مرسوم، محمد جواد ظريف نائبا للرئيس للشؤون الاستراتيجية وأوكل إليه مسؤولية مركز البحوث الاستراتيجية الرئاسية.

وبحسب المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية يوم الخميس فقد تم تعيين محمد جواد ظريف نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية استناداً إلى المادة 124 من الدستور وبالنظر إلى مستويات الجدارة والخبرة الإدارية القيمة، الأكاديمية والتنفيذية التي يمتلكها.

وجاء في المرسوم، “ان المتوقع من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة لكبار مديري الدولة في العقود الماضية والقدرات العلمية المتخصصة والتطبيقية الواسعة لنخب مراكز الفكر ومؤسسات المجتمع المدني، رصد التطورات المحلية والدولية الكبرى ودرجة النجاح في تحقيق أهداف وثيقة الرؤية الدستورية المرتقبة والسياسات العامة التي أقرها قائد الثورة الاسلامية”، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالتعهدات الانتخابية وطاقات المراقبة الشعبية خلال اداء هذه المسؤولية.

يذكر ان ظريف كان وزيرا للخارجية في عهد الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة (حكومة الرئيس الاسبق الشيخ حسن روحاني).

كما أصدر رئيس الجمهورية، مرسوماً بتعيين “محمد جعفر قائم بناه” نائباً للرئيس للشؤون التنفيذية ورئيساً لمؤسسة الرئاسة.

المصدر: وكالات