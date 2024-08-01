مراسل المنار: شهداء من عائلة سورية نازحة وجرحى لبنانيين في الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة شمع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 17:58

مراسل المنار: شهداء من عائلة سورية نازحة وجرحى لبنانيين في الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة شمع

منذ 23 mins 1 August، 2024
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