السيد نصرالله : للعدو اقول اذا كنتم من خلال قتل القادة وترهيب الناس ان تسقطونا وتمحو ذكرنا انتم مشتبهون واقول له فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك امدنا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 17:56

السيد نصرالله : للعدو اقول اذا كنتم من خلال قتل القادة وترهيب الناس ان تسقطونا وتمحو ذكرنا انتم مشتبهون واقول له فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك امدنا

منذ 38 mins 1 August، 2024
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