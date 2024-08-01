السيد نصرالله : لا اقول نحتفظ لانفسنا بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين بل نحن سنرد وعليهم ان ينتظروا والرد سيكون بيد الميدان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 17:56

السيد نصرالله : لا اقول نحتفظ لانفسنا بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين بل نحن سنرد وعليهم ان ينتظروا والرد سيكون بيد الميدان

منذ 40 mins 1 August، 2024
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