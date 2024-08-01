شهيدان وإصابات جراء قصف الاحتلال مركبة في محيط مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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شهيدان وإصابات جراء قصف الاحتلال مركبة في محيط مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة
منذ 54 mins
1 August، 2024
عاجل
غزة
مخيم المغازي
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