حركة الجهاد الإسلامي: ارتكاب العدو مجزرة مروعة بحق الصحفيين الموجودين بالقرب من دار الكبير الشهيد إسماعيل هنية في غزة هي جريمة ضد الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 19:04
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وسائل إعلام فلسطينية: 9 شهداء في قصف صهيوني استهدف سيارة عند مدخل الزوايدة قرب شركة الكهرباء وسط قطاع غزة
كتائب القسام: مجاهدونا اشتبكوا مع قوة صهيونية في مخيم الشابورة بمدينة رفح من مسافة صفر وأوقعوها بين قتيل وجريح
كتائب القسام: استهدفنا خلال الاشتباك دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" وفور وصول قوة الإنقاذ تم دك المكان بالهاون
حركة الجهاد الإسلامي: ارتكاب العدو مجزرة مروعة بحق الصحفيين الموجودين بالقرب من دار الكبير الشهيد إسماعيل هنية في غزة هي جريمة ضد الإنسانية
منذ 47 mins
31 July، 2024
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