الحكومة الأفغانية: استشهاد إسماعيل هنية خسارة كبيرة للأمة الإسلامية واغتياله جريمة كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 11:26

الحكومة الأفغانية: استشهاد إسماعيل هنية خسارة كبيرة للأمة الإسلامية واغتياله جريمة كبيرة

منذ 32 mins 31 July، 2024
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