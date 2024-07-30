الرئيس السابق لشعبة العمليات في جيش العدو الإسرائيلي اللواء “يسرائيل زيف”: أنا قلق ليس فقط من حل الجيش بل من حل “دولة إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 30 2024 - 09:30

الرئيس السابق لشعبة العمليات في جيش العدو الإسرائيلي اللواء “يسرائيل زيف”: أنا قلق ليس فقط من حل الجيش بل من حل “دولة إسرائيل”

منذ 1 ساعة 30 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة