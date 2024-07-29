المقاومة الاسلامية تهاجم مواقع للاحتلال شمالي فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 18:14

المقاومة الاسلامية تهاجم مواقع للاحتلال شمالي فلسطين المحتلة

منذ 35 mins 29 July، 2024
المقاومة الإسلامية
لبنان

اعلنت المقاومة انها قصفت بعشرات صواريخ الكاتيوشا موقع البغدادي  ردا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الاسرائيلي في بلدة شقرا، وفي رد اخر على  الاعتداء ذاته، اعلنت المقاومة ان مجاهديها استهدف في موقع الراهب تموضعا لجنود العدو بالصواريخ الموجهة.
ودعما لغزة ومقاومتها استهدفت المقاومة منظومة  تجسسية تم تثبيتها مؤخرا في موقع المالكية، بالاسلحة المناسبة وتم اصابتها اصابة مباشرة.

كما استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة التجهيزات الفنية ‌‏المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما ‏أدى ‏إلى تدميرها.‏

واعلنت المقاومة في بيان انه”بعد مراقبة ‌‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي في موقع الراهب، كمن مجاهدو ‌‏المقاومة لدبابة ميركافا، وعند وصولها إلى دائرة نيران ‏المجاهدين استهدفوها بصاروخ موجّه وأصابوها ‏إصابة مباشرة”.‏

 

المصدر: قناة المنار

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