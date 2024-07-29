سماع دوي اطلاق نار كثيف في المناطق الجنوبية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة تزامناً مع قصف بين الحين والآخر في المناطق الشرقية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 06:36

سماع دوي اطلاق نار كثيف في المناطق الجنوبية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة تزامناً مع قصف بين الحين والآخر في المناطق الشرقية

منذ 38 mins 29 July، 2024
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