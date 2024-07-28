إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2024 - 15:04

إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة الشمالي

منذ 2 ساعة 28 July، 2024
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