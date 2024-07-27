إعلام العدو: سقوط 3 جرحى أحدهم بحالة حرجة جراء انفجار  ‫صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان تجاه مستوطنة المنارة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 27 2024 - 16:54

إعلام العدو: سقوط 3 جرحى أحدهم بحالة حرجة جراء انفجار  ‫صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان تجاه مستوطنة المنارة

منذ 16 mins 27 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة