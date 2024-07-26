مراسل المنار: 3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف صهيوني استهدف قرية عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 09:48

مراسل المنار: 3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف صهيوني استهدف قرية عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 26 July، 2024
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