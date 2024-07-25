اعلام العدو: لم تتم السيطرة على النيران التي اندلعت في مستوطنة المنارة عقب القصف الصاروخي من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2024 - 14:10

اعلام العدو: لم تتم السيطرة على النيران التي اندلعت في مستوطنة المنارة عقب القصف الصاروخي من لبنان

منذ 10 mins 25 July، 2024
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