طيران العدو الاسرائيلي يقصف أرضا قرب محطة “أبو حليمة” في حي النصر غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 20:16
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الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر حلقة خاصة عن بعض ما عاد به الهدهد من مشاهد لقاعدة رامات دافيد الجوية
طيران العدو الاسرائيلي يقصف أرضا قرب محطة “أبو حليمة” في حي النصر غرب مدينة غزة
منذ 2 ساعة
24 July، 2024
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