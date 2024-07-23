المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: انفجار عدد من المسيّرات في منطقة جبل ميرون كما تم رصد سقوط صواريخ في منطقتي كريات شمونه ومرجليوت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2024 - 17:14

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: انفجار عدد من المسيّرات في منطقة جبل ميرون كما تم رصد سقوط صواريخ في منطقتي كريات شمونه ومرجليوت

منذ 1 ساعة 23 July، 2024
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