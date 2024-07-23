نازحون يفترشون ساحة مجمع ناصر الطبي في خانيونس مع استمرار قصف الاحتلال للمناطق الشرقية للمدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2024 - 02:04

نازحون يفترشون ساحة مجمع ناصر الطبي في خانيونس مع استمرار قصف الاحتلال للمناطق الشرقية للمدينة

منذ 19 mins 23 July، 2024
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