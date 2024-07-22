المكتب السياسي لأنصار الله: اليمن سيبقى على العهد متضامنا وسندا للشعب الفلسطيني من منطلق المسؤولية الدينية الأخلاقية والواجب الإسلامي والإنساني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 22:48

المكتب السياسي لأنصار الله: اليمن سيبقى على العهد متضامنا وسندا للشعب الفلسطيني من منطلق المسؤولية الدينية الأخلاقية والواجب الإسلامي والإنساني

منذ 6 mins 22 July، 2024
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