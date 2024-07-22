مصادر طبية: 35 شهيدًا بينهم 5 أطفال و80 إصابة حصيلة ما  ‫وصل مجمع ناصر الطبي جراء القصف المستمر منذ ساعات الصباح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 22 2024 - 13:42

مصادر طبية: 35 شهيدًا بينهم 5 أطفال و80 إصابة حصيلة ما  ‫وصل مجمع ناصر الطبي جراء القصف المستمر منذ ساعات الصباح

منذ 31 mins 22 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة