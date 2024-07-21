عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم: نقول للصهاينة لا تفرحوا كثيرا فرد اليمن قادم وموجع ومؤلم ولن تفلتوا من العقاب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2024 - 04:08

عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم: نقول للصهاينة لا تفرحوا كثيرا فرد اليمن قادم وموجع ومؤلم ولن تفلتوا من العقاب

منذ 2 ساعة 21 July، 2024
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