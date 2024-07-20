القوات المسلحة اليمنية: نؤكد استمرار عملياتنا المساندة لإخواننا في غزة مهما كانت التداعيات والنتائج – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2024 - 22:06

القوات المسلحة اليمنية: نؤكد استمرار عملياتنا المساندة لإخواننا في غزة مهما كانت التداعيات والنتائج

منذ 44 mins 20 July، 2024
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