حماس: نبارك العملية النوعية التي نفذتها القوات اليمنية في تل ابيب وهي رد على العدوان الصهيوني الوحشي المستمر على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 14:40
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حماس: نبارك العملية النوعية التي نفذتها القوات اليمنية في تل ابيب وهي رد على العدوان الصهيوني الوحشي المستمر على غزة
منذ 15 mins
19 July، 2024
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