‫أ ف ب: تأثر حركة الطيران والبنوك ووسائل الاعلام والشركات  ‫في العديد من الدول بسبب عطل عالمي في الانترنت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 11:36

‫أ ف ب: تأثر حركة الطيران والبنوك ووسائل الاعلام والشركات  ‫في العديد من الدول بسبب عطل عالمي في الانترنت

منذ 41 mins 19 July، 2024
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