القوات المسلحة اليمنية: سنمضي بعون الله تعالى في ضرب الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة ردا على مجازر العدو وجرائمه اليومية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 08:34

القوات المسلحة اليمنية: سنمضي بعون الله تعالى في ضرب الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة ردا على مجازر العدو وجرائمه اليومية في غزة

منذ 30 mins 19 July، 2024
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