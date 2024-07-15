المقاومة الإسلامية في العراق : هاجمنا بواسطة الطيران المسيّر وصاروخ الأرقب ” كروز مطور” ام الرشراش “ايلات” المحتلة و ميناء حيفا المحتل

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

صدق الله العليّ العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الاثنين 15-7-2024 بواسطة الطيران المسيّر وصاروخ الأرقب ” كروز مطور”، ام الرشراش “ايلات” المحتلة و ميناء حيفا المحتل.

وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الاسلامية في العراق

الاثنين ٩ – محرم – ١٤٤٦ هـ

المصدر: المقاومة الإسلامية في العراق