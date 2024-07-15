وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 80 شهيدا و216 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 13:32

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 80 شهيدا و216 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 13 mins 15 July، 2024
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