وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر إلى 38.664 شهيدا و89.097 مصابا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 13:30

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر إلى 38.664 شهيدا و89.097 مصابا

منذ 14 mins 15 July، 2024
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