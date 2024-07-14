نتنياهو: لا تأكيدات على مقتل محمد الضيف وقتل قياديي حركة حماس يقربنا من تحقيق أهدافنا

ادّعى رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت، أن العملية التي نفذها الجيش في وقت سابق اليوم بمنطقة المواصي بقطاع غزة استهدفت القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف ونائبه، لكن لا توجد تأكيدات على مقتلهما.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، إنّ “عملية المواصي استهدفت محمد الضيف ونائبه رافع سلامة، لكن حتى الآن لا توجد تأكيدات على مقتلهما”.

وأضاف “رغم ذلك فإننا سنصل إلى أي متهم بالمسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول”.

وتابع نتنياهو “أمس الجمعة عرض علي جهاز الشاباك العملية في المواصي، وقد باركتها”.

وادعى رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي أن “قتل قياديي حركة حماس يقرب تل أبيب من تحقيق أهدافها”.

وأدى قصف جوي طال خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، السبت، إلى استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم العشرات من الأطفال والنساء، وفق إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وفي المؤتمر الصحفي ذاته، نفى نتنياهو اتهامات محلية وخارجية يواجهها بالسعي لعرقلة إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، لكنه قال إنه “مصمم على صفقة جيدة وفق المبادئ التي وضعها”.

وأضاف مدعيًا “لم أضف أي بند إلى البنود الأصلية التي كانت موجودة في مقترح الصفقة الأصلي”.

ويتحدث نتنياهو عن صفقة لبلاده أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 أيار/مايو الماضي، والتي جاءت بعد رفضه مقترحًا مصريًا قطريًا وافقت عليها حركة حماس بالفعل.

المصدر: وكالات