القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة Charysalis في البحر الأحمر وباب المندب

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف سفينة Charysalis في البحر الأحمر وباب المندب

وأكد سريع بأن تم استهداف السفينة مرتين الأولى في البحر الأحمر والثانية في باب المندب وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والبحرية المناسبة والطائرات المسيّرة.

مشيرا الى ان استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وفيما يلي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة

نفذتِ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ سفينة(Charysalis) وذلك في البحرِ الأحمرِ وبابِ المندب.

وجاءَ استهدافُ السفينةِ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وتم استهدافُها مرتينِ الأولى في البحرِ الأحمرِ والثانيةُ في بابِ المندبِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ البالستيةِ والبحريةِ المناسبةِ والطائراتِ المسيرةِ.

إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لنْ تتوقفَ إلا بإيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تحيي كافةَ أبناءِ شعبِنا اليمنيِّ العظيمِ على خروجِهم الحاشدِ وغيرِ المسبوقِ في المحافظاتِ والمديرياتِ وتاكيدِهم على استمرارِ المساندةِ العسكريةِ للمقاومةِ الفلسطينيةِ.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وأمامَ ما يتعرضُ له الشعبُ اليمنيُّ العظيمُ من تحركاتٍ معاديةٍ من قِبلِ النظامِ السعوديِّ تنفيذاً للتوجيهاتِ الأمريكيةِ وخدمةً للعدوِّ الإسرائيليِّ لتؤكدُ جاهزيتَها العسكريةَ لتنفيذِ المطالبِ الشعبيةِ في الردِّ المشروعِ على تلك التحركاتِ{ وَسَیَعۡلَمُ ٱلَّذِینَ ظَلَمُوۤا۟ أَیَّ مُنقَلَبࣲ یَنقَلِبُونَ } صدق الله العظيم

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 6 محرم 1446للهجرة

الموافق للـ 12 يوليو 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

المصدر: الاعلام الحربي اليمني