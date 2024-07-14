بيان صادر عن غرفة عمليات السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 22:22

بيان صادر عن غرفة عمليات السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي

منذ 2 يوم 12 July، 2024
saraya-hezbollah
لبنان

صدرعن غرفة العمليات التابعة للسرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال “الاسرائيلي” البيان التالي:

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال الصهيوني ودفاعًا عن وطننا لبنان وشعبه وفي ‏الذكرى السنوية الثامنة عشرة لحرب تموز، تعلن السرايا اللبنانية عن أولى عملياتها العسكرية ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي، فعند الساعة 5:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-7-‌‏2024 هاجمت مجموعة ‏الشهيدين عبد العال في السرايا اللبنانية موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة معاهدين شعبنا على مواصلة المقاومة حتى النصر والتحرير.‏

المصدر: موقع المنار

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