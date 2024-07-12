إعلام العدو: تضرر 8 مباني في المطلة بعد سقوط صاروخ في المستوطنة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 20:28

إعلام العدو: تضرر 8 مباني في المطلة بعد سقوط صاروخ في المستوطنة

منذ 25 mins 12 July، 2024
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